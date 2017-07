Tekken 7 – Fatal Fury Fighter Geese Howard mischt bald mit

Pressemeldung – Nach dem erfolgreichen Start von Tekken 7 in Europa gesellt sich der erste Gast-Kämpfer zum illustren Kader: Geese Howard aus dem Fatal Fury-Franchise.

In seinen charakteristischen roten Hakama-Trainingshosen und seinem weißen Uwagi-Top teilt Geese harte Tritte und Schläge gegen Heihachi, Paul, Akuma und dem Rest der Tekken 7-Truppe aus, wenn er im Winter 2017 dem King of The Iron Fist-Tournament im Rahmen des zweiten DLC beitritt.

Bereite dich also gut vor, wenn du die Tekken 7-Arena auf der PlayStation 4, Xbox One oder für PC auf STEAM betrittst.