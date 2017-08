Marvel vs. Capcom: Infinite – Ein neuer Gameplay-Trailer

Capcom hat heute, frisch aus den Hallen der gamescom 2017 einen brandneuen Gameplay-Trailer zu Marvel vs. Capcom: Infinite veröffentlicht.

Das neue Video soll nicht nur Appetit auf mehr machen, sondern im Trailer sind unter anderem die neu angekündigten Charaktere Firebrand, Ghost Rider, Dormammu und Jedah zu sehen.

Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint für PS4, Xbox One und PC am 19. September 2017. Auf der gamescom 2017 ist der Titel öffentlich anspielbar.