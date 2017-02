Final Fantasy 15 – World of Versus Erweiterung im nächsten Jahr?

Mass Effect Andromeda - Bioware hat sich ein Beispiel an The Witcher 3 genommen

Das neue World of Versus-Update soll Folgendes enthalten:

Insider 4chan will erfahren haben, dass Final Fantasy 15 im kommenden Jahr eine neue und große Erweiterung erwarten kann – allerdings ist das wie immer mit einer Prise Skepsis zu genießen, wie bei jedem Gerücht.

Square Enix ist scheinbar noch lange nicht fertig mit Final Fantasy 15 , denn neuesten Gerüchten nach wird im nächsten Jahr eine weitere Erweiterung mit Namen World of Versus erscheinen.

