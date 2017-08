Mittelerde: Schatten des Krieges – Kein Online-Zwang

Nur dann, wenn ihr eure Lootboxen, die ihr zunächst erworben habt, einlösen bzw. öffnen wollt, müsst ihr eine Online-Verbindung zum Server herstellen. Ob Fans weltweit von den Lootboxen Nutzen machen werden, wird sich erst am 10. Oktober 2017 zeigen.

Microtransactions in einem Singleplayer-Spiel sind wenig erfreuliche Neuigkeiten. Zeitgleich kam das Gerücht auf, dass Mittelerde: Schatten des Krieges auch eine ständige Online-Verbindung voraussetzt. Allerdings hat sich dieses Gerücht nicht bewahrheitet.

Mittelerde: Schatten des Krieges stand kürzlich in einem eher negativen Licht der Berichterstattung. Nachdem Warner Brothers bekannt gab, dass es im Spiel Lootboxen gibt, für die das hartverdiente Geld investiert werden „muss“, waren die Fans alles andere als begeistert.

GhostWriter

